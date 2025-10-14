Τεστ DNA διαψεύδει τους ισχυρισμούς της «stalker» των ΜακΚάν: Δεν είναι η χαμένη Μαντλίν

Έπεσαν οριστικά οι ισχυρισμοί της γυναίκας που πίστευε ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚάν. Το τεστ DNA απέδειξε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση, ενώ η ίδια και η συνεργός της δικάζονται για παρενόχληση της οικογένειας.

Ένα τεστ DNA έβαλε οριστικό τέλος στους ισχυρισμούς της γυναίκας που εδώ και δύο χρόνια υποστηρίζει ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚάν, το κορίτσι που εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία το 2007 και συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Τζούλια Βάντελτ, 24 ετών, από την Πολωνία, δεν έχει καμία γενετική σχέση με τη μικρή Μαντλίν.

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο φως στη δίκη που διεξάγεται στο Crown Court του Λέστερ, όπου η Βάντελτ και η Κάρεν Σπραγκ, 61 ετών, από το Κάρντιφ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παρενόχληση των γονιών της Μαντλίν, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚάν. Οι δύο γυναίκες αρνούνται τις κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο άκουσε λεπτομέρειες που δείχνουν ότι είχαν επανειλημμένα επικοινωνήσει με την οικογένεια, προκαλώντας σοβαρή ψυχολογική πίεση.

Το τεστ DNA

Το τεστ DNA πραγματοποιήθηκε μετά τη σύλληψη της Βάντελτ τον Φεβρουάριο του 2025. Τα αποτελέσματα, που γνωστοποιήθηκαν στις φυλακές Πίτερμπορο τον Απρίλιο, ήταν ξεκάθαρα: η νεαρή γυναίκα δεν είναι η Μαντλίν ΜακΚάν. Ο επικεφαλής επιθεωρητής Mark Cramwell, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας στο πλαίσιο της Επιχείρησης Grange, δήλωσε ότι η ανάλυση του DNA «απέδειξε οριστικά» την απουσία οποιασδήποτε σύνδεσης.

Η υπόθεση είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις το 2022, όταν η Βάντελτ άρχισε να δημοσιεύει φωτογραφίες της στα κοινωνικά δίκτυα, υποστηρίζοντας πως έχει φυσιογνωμικές ομοιότητες με τη μικρή Μαντλίν και ζητώντας τεστ DNA για να αποδείξει την ταυτότητά της. Παρά το γεγονός ότι οι ΜακΚάν δήλωσαν από την πρώτη στιγμή πως δεν πίστευαν στους ισχυρισμούς της, η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα, ενώ δεν έλειψαν και θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν στο δικαστήριο σειρά αποδεικτικών στοιχείων, ανάμεσά τους και ηχογραφημένα μηνύματα της Βάντελτ και της Σπραγκ προς την οικογένεια ΜακΚάν. Σε ένα από αυτά, η Σπραγκ ακούγεται να καλεί τους γονείς να πραγματοποιήσουν τεστ DNA «αν πραγματικά θέλουν να βρουν την κόρη τους», ενώ υπονοεί ότι πίσω από την υπόθεση μπορεί να υπάρχει «σκάνδαλο» ή «συγκάλυψη».

Τι λέει η αστυνομία

Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι τον Δεκέμβριο του 2024 οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι των ΜακΚάν στο Λέστερσιρ, επιχειρώντας να έρθουν σε άμεση επαφή με το ζευγάρι. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών και την τελική σύλληψή τους λίγους μήνες αργότερα.

Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις, η Βάντελτ συνέχισε να διαδίδει στο διαδίκτυο θεωρίες ότι ήταν το χαμένο παιδί, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο, ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε podcast εγκλημάτων, στα οποία αναπαρήγαγε συνομιλίες της με αξιωματικούς της Επιχείρησης Grange.

Η εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν παραμένει μία από τις πιο μυστηριώδεις και συζητημένες υποθέσεις παγκοσμίως. Το τρίχρονο τότε κορίτσι εξαφανίστηκε το 2007 από το θέρετρο Πράια ντα Λουζ, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά της. Παρά τις πολυετείς έρευνες σε Βρετανία, Πορτογαλία και Γερμανία, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

Όπως τόνισε ο εισαγγελέας Michael Duck KC, η ιστορία της Βάντελτ «δεν είναι απλώς μια λανθασμένη πεποίθηση, αλλά μια συστηματική πράξη παρενόχλησης που πλήγωσε βαθιά μια οικογένεια που ήδη κουβαλά ένα ανείπωτο βάρος».

Η δίκη των δύο γυναικών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένεια ΜακΚάν συνεχίζει να ζητά σεβασμό και ηρεμία, με την ελπίδα ότι μια μέρα η αλήθεια για την τύχη της μικρής Μαντλίν θα αποκαλυφθεί.

