Νέο TZAK ΠΟΤ στο Τζόκερ: 5,4 εκατ. ευρώ μεταφέρονται στην κλήρωση της Πέμπτης (16/10)

Νέο ΤΖΑΚ ΠΟΤ σημειώθηκε στο Τζόκερ, καθώς ούτε στην κλήρωση της Τρίτης (14/10) βρέθηκε τυχερό δελτίο με 5+1 σωστές προβλέψεις.

Το ποσό των 5,4 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρεται στην κλήρωση της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου (22:00), καθώς δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία. Αντίθετα, βρέθηκαν τέσσερα (4) δελτία με 5 επιτυχίες που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 12, 15, 24, 28, 35 και αριθμός Τζόκερ το 9.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.