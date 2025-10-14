Σάλος στο διαδίκτυο με αγγελία από τα Χανιά: Εργάτης ζητά 90 ευρώ μεροκάματο για το μάζεμα ελιών

Tα σχόλια οργιάζουν στα social media.

Αναστάτωση και ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο μια αγγελία από τα Χανιά, όπου εργάτης ζητά 90 ευρώ ημερομίσθιο για να μαζέψει ελιές. Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε σε κλειστή ομάδα αγγελιών, συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και πλήθος σχολίων με καυστικό ύφος.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν με χιούμορ ή αγανάκτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Βάλε κάτι παραπάνω, ο νιος είναι λεβέντης…», «δε φταις εσύ, αυτοί που σε έφεραν εδώ φταίνε», «θα τσι μαζόξομε μόνοι μας», «να τσι φάνε τα πουλιά», αλλά και «σου δίνω τις ελιές και θα μου δίνεις εσύ 90 ευρώ μεροκάματο».

