Πράγματα που τα παιδιά των '70s άντεχαν και σήμερα φαντάζουν αδύνατα
Παρά τις δυσκολίες, οι εμπειρίες των παιδιών της δεκαετίας του '70 διαμόρφωσαν άτομα ικανά να προσαρμόζονται και να εκτιμούν τα πραγματικά σημαντικά στη ζωή.
Οι καιροί άλλαξαν, όπως και η εμπειρία του να μεγαλώνεις. Τα παιδιά των ’70s ζούσαν διαφορετικά.
Χωρίς κινητά, ίντερνετ ή βιντεοπαιχνίδια, και μάθαιναν μέσα από δοκιμή και λάθος, όχι μέσω βίντεο.
Αυτές οι εμπειρίες μας έκαναν πιο ανθεκτικούς και δημιουργικούς.
