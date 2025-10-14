Πράγματα που τα παιδιά των '70s άντεχαν και σήμερα φαντάζουν αδύνατα

Επιμέλεια: Newsroom
Παρά τις δυσκολίες, οι εμπειρίες των παιδιών της δεκαετίας του '70 διαμόρφωσαν άτομα ικανά να προσαρμόζονται και να εκτιμούν τα πραγματικά σημαντικά στη ζωή.

Οι καιροί άλλαξαν, όπως και η εμπειρία του να μεγαλώνεις. Τα παιδιά των ’70s ζούσαν διαφορετικά.

Χωρίς κινητά, ίντερνετ ή βιντεοπαιχνίδια, και μάθαιναν μέσα από δοκιμή και λάθος, όχι μέσω βίντεο.

Αυτές οι εμπειρίες μας έκαναν πιο ανθεκτικούς και δημιουργικούς.

