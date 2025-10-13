Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

Οι τραυματίες είναι 100, με τουλάχιστον 3 να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Δύο τρένα ταχείας κυκλοφορίας συγκρούστηκαν στην περιοχή του χωριού Γιαμπλόνοβ νατ Τουρνιού στη Σλοβακία το πρωί της Δευτέρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Σλοβακικής Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών ανέφερε ότι το ατύχημα συνέβη κοντά στο χωριό Jablonov nad Turňou, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι 100, με τουλάχιστον 3 να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr