Η μικρή πόλη που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη για το 2025

Μια μικρή και ηλιόλουστη πρωτεύουσα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και μοναδική ατμόσφαιρα ψηφίστηκε στα Readers’ Choice Awards 2025 ως η καλύτερη για να επισκεφθεί κανείς στην Ευρώπη.

Το Conde Nast Traveller δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα βραβεία των αναγνωστών του. Τα Readers' Choice Awards αναδεικνύουν τις καλύτερες ταξιδιωτικές επιλογές για το 2025, βάσει της εμπειρίας των αναγνωστών του δημοφιλούς περιοδικού, οι οποίοι ψήφισαν τις ευρωπαϊκές πόλεις που ξεχώρισαν για τα αξιοθέατα, τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και το φαγητό τους.

Στην κορυφή της φετινής λίστας βρέθηκε μια μικρή και ηλιόλουστη πόλη με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και μοναδική ατμόσφαιρα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr