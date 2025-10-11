Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να διπλώνεις ρούχα: Ο απίστευτος λόγος

Δύο επιχειρήσεις καινοτομούν, απασχολώντας πολίτες επί πληρωμή απλώς για να κάνουν οικιακές εργασίες.

Νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Encord, Micro1 και Scale AI, προσλαμβάνουν ανθρώπους απλώς για να βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους να διπλώνουν ρούχα. Ο λόγος είναι ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και να εκπαιδεύσουν τα… ρομπότ.

Τα ρομπότ δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να μάθουν, οπότε οι άνθρωποι αναλαμβάνουν δράση.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες πληρώνονται για να βιντεοσκοπούν οικιακές εργασίες, όπως το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων και το δίπλωμα ρούχων, με σκοπό να βοηθήσουν στην εκπαίδευση ανθρωποειδών ρομπότ.

