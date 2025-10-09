Τα φρούτα και τα λαχανικά μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου έως και 40%

Ήρθε η ώρα να πάτε στο τμήμα με τα φρούτα και τα λαχανικά και να αρχίσετε να ψάχνετε για καρότα...

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος πιο συχνά απαντώμενος καρκίνος σε άνδρες και γυναίκες. Η θνησιμότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου πέφτει διαρκώς τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι μαθαίνουμε συνεχώς περισσότερα για τη μείωση του κινδύνου από νέες έρευνες.

Για παράδειγμα, ορισμένες πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι μια διατροφή πλούσια σε επεξεργασμένο και κόκκινο κρέας αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες μπορεί να βοηθήσει στη μείωσή του.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα —συμπεριλαμβανομένου του πλούσιου σε προβιοτικά γιαουρτιού— μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ η συχνή κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Η κατανάλωση περισσότερων φυτικών προϊόντων μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο.

