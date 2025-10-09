Δυσάρεστα νέα για τον Μίκαελ Σουμάχερ: Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

Η κατάσταση της υγείας του μύθου της Formula 1 παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Ο θρύλος της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, πλέον επικοινωνεί με τα μάτια του, σχεδόν 12 χρόνια μετά το σκι ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του και της οικογένειάς του.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής F1, 56 ετών, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο στα γαλλικά Άλπεις τον Δεκέμβριο του 2013, με τη σύζυγό του, Κορίννα, να αναλαμβάνει τη φροντίδα του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr