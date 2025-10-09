Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

Η φημισμένη βάση συνδέεται με θεωρίες περί εξωγήινων εδώ και δεκαετίες, με ερευνητές UFO και συνωμοσιολόγους να υποστηρίζουν ότι μυστικά κυβερνητικά προγράμματα διεξάγονται εκεί από τη δεκαετία του 1950.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει προκαλέσει νέο μυστήριο κοντά στη διαβόητη, απόρρητη βάση Area 51, αποκαλύπτοντας ότι το FBI ερευνά ένα πρόσφατο ατύχημα στην περιοχή.

Σε δήλωση στις 4 Οκτωβρίου, αξιωματούχοι της Creech Air Force Base στη Νεβάδα ανέφεραν ότι ένα αεροσκάφος «συμμετείχε σε ένα περιστατικό» συντριβής στην έρημο μόλις λίγα μίλια μακριά από την απαγορευμένη ζώνη γύρω από την Area 51, στις 23 Σεπτεμβρίου.

