Φοράς μαύρα ρούχα; 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τον εαυτό σου - και για όλους όσοι τα φοράνε

Αυτή η επιλογή δεν φανερώνει μόνο το στιλιστικό γούστο σου, αλλά αποκαλύπτει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου.

Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού εκεί έξω λατρεύει να φοράει μαύρα ρούχα. Από τη δουλειά και το σπίτι μέχρι τις επίσημες περιστάσεις, αυτό το χρώμα αποτελεί τη μοναδική και πάντα αγαπημένη του επιλογή. Κι ενώ οι αστικοί μύθοι που συνδέονται με το μαύρο χρώμα είναι πολλοί, εκείνοι απλώς απολαμβάνουν την ευκολία, την πρακτικότητα και την άνεσή του.

Ο χρόνος που περνούν μπροστά στη ντουλάπα τους κάθε πρωί είναι ελάχιστος, ενώ ποτέ δεν νιώθουν πως έχουν ντυθεί «άβολα» ή «λάθος». Αυτή η χρωματική επιλογή τους βγάζει ασπροπρόσωπους σε κάθε εμφάνιση, συνεπώς απλώς συνεχίζουν να ντύνονται με τον ίδιο τρόπο. Μαύρο και πάλι μαύρο.

Εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Κάπου μέσα μας τους καταλαβαίνουμε. Τα μαύρα ρούχα αποπνέουν δυναμισμό και σίγουρα αποτελούν σύμβολο δύναμης και ευθύνης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr