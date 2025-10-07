Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μέχρι να πάρω διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά»

Συνεχίζει την απεργία πείνας μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων του ο Πάνος Ρούτσι.

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι που συνεχίζει την απεργία πείνας για 23η μέρα στο Σύνταγμα, αναμένοντας την επίσημη εισαγγελική παραγγελία για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις, θύμα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πάνος Ρούτσι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr