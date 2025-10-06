Νεροποντή και πλημμύρες σε πολλές περιοχές εν μέσω «Barbara»: Ποιες κινδυνεύουν Δευτέρα και Τρίτη

Η κακοκαιρία «Barbara» έχει περιβάλλει πλήρως την Ελληνική επικράτεια.

Mε την κακοκαιρία «Barbara» να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη στην Ελληνική επικράτεια, ακόμα και στην Αττική βλέπουμε αυτές τις ώρες φαινόμενα νεροποντής, με κεραυνούς και καταρρακτώδεις βροχές.

Ισχυρές καταιγίδες σφυροκοπούν αυτή τη στιγμή επίσης Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Κοζάνη, Πιερία, Κύθηρα και Λάρισα, ενώ εξαπλώνεται και προς Εύβοια, Θράκη, Σποράδες, ΒΔ Αιγαίο, Κυκλάδες, Μακεδονία και Χανιά.

