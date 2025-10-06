Τα δύο ελληνικά ονόματα που κατέκτησαν μια ρωσική πόλη: Πώς βαπτίζουν τα μωρά

Το Νίζνι Νόβγκοροντ είναι πόλη στην κεντρική Ρωσία.

Τον Σεπτέμβριο, πολλά μωρά με ασυνήθιστα ονόματα γεννήθηκαν στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας.

Το Νίζνι Νόβγκοροντ είναι πόλη στην κεντρική Ρωσία, διοικητικό κέντρο του ομοσπονδιακού διαμερίσματος Βόλγα και του Όμπλαστ του Νίζνι Νόβγκοροντ.

Mεταξύ των ονομάτων κοριτσιών, όπως αναφέρθηκε στο NewsNN από το περιφερειακό γραφείο μητρώου, ήταν η Ρόζα, η Γιούνα, η Ασένια, η Αλεξία και η Δωροθέα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr