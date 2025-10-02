Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

Ο 50χρονος δισεκατομμυριούχος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στην Μύκονο.

Ο Τομ Γκρίνγουντ, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity, έπειτα από μια σοβαρή μάχη για τη ζωή του εξαιτίας τροχαίου στην Μύκονο που κράτησε 40 ημέρες, πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο τραυματισμός του επιχειρηματία σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στη Μύκονο, οδηγώντας μια τετράτροχη μηχανή τύπου ATV, γνωστή και ως «γουρούνα». Ο Γκρίνγουντ έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοιχίο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

