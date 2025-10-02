Βραζιλία: Νεογέννητο ήρθε στον κόσμο κρατώντας το… αντισυλληπτικό της μητέρας του

Η εικόνα του νεογέννητου έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι πρόκειται για το «πιο αποφασισμένο μωρό» που έχουν δει ποτέ.

Viral έγινε νεογέννητο βρέφος στην Βραζιλία, αφού λίγα λεπτά μετά τον τοκετό, φωτογραφήθηκε να κρατά στα χεράκια του το σπιράλ (IUD) που θα έπρεπε να εμποδίσει την εγκυμοσύνη.

Το ενδομήτριο σπιράλ θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους αντισύλληψης με αποτελεσματικότητα 99%. Ωστόσο, αυτή η σπάνια περίπτωση αποδεικνύει πως ακόμη και οι πιο ασφαλείς μέθοδοι δεν είναι απόλυτα αλάνθαστες.

Η εικόνα του νεογέννητου έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι πρόκειται για το «πιο αποφασισμένο μωρό» που έχουν δει ποτέ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr