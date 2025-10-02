Σοκ στη Φλόριντα: Άνδρας έφαγε τα παγώνια του για να εκδικηθεί την γειτόνισσά του
Μια αλλόκοτη υπόθεση κακοποίησης ζώων έχει προκαλέσει σοκ στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας άνδρας από την κοινότητα του Χάντσον προχώρησε στο αδιανόητο: έφαγε τα ίδια του τα παγώνια για να εκδικηθεί τον γείτονά του, ο οποίος τα τάιζε επανειλημμένα παρά τις αντιρρήσεις του.
Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα βρήκε στο γραμματοκιβώτιό της ένα ανατριχιαστικό σημείωμα από τον γείτονά της, Κρεγκ Βογκτ. Στην επιστολή, ο άνδρας περιέγραφε με λεπτομέρειες πώς θανάτωσε και μαγείρεψε τα πουλιά, υλοποιώντας μια απειλή που είχε διατυπώσει στο παρελθόν.
Η γυναίκα κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι ο Βογκτ έλεγε την αλήθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος παραδέχτηκε ψυχρά ότι είχε τηγανίσει τα παγώνια, ενώ δήλωσε πως σχεδίαζε να σφάξει και τα υπόλοιπα, ώστε -όπως είπε- «να μην πέσουν στα χέρια κάποιου ξένου» σε περίπτωση που καταλήξει στη φυλακή.
Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της κακοποίησης ζώων, ενώ η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα.