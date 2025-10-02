Σοκ στη Φλόριντα: Άνδρας έφαγε τα παγώνια του για να εκδικηθεί την γειτόνισσά του

Μια απίστευτη διαμάχη στη Φλόριντα κατέληξε σε φρίκη: Ενας άνδρας έφαγε τα δικά του παγώνια για να τιμωρήσει την γειτόνισσά του που τα τάιζε. Η πράξη του οδήγησε στη σύλληψή του.

Μια αλλόκοτη υπόθεση κακοποίησης ζώων έχει προκαλέσει σοκ στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας άνδρας από την κοινότητα του Χάντσον προχώρησε στο αδιανόητο: έφαγε τα ίδια του τα παγώνια για να εκδικηθεί τον γείτονά του, ο οποίος τα τάιζε επανειλημμένα παρά τις αντιρρήσεις του.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα βρήκε στο γραμματοκιβώτιό της ένα ανατριχιαστικό σημείωμα από τον γείτονά της, Κρεγκ Βογκτ. Στην επιστολή, ο άνδρας περιέγραφε με λεπτομέρειες πώς θανάτωσε και μαγείρεψε τα πουλιά, υλοποιώντας μια απειλή που είχε διατυπώσει στο παρελθόν.

Η γυναίκα κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι ο Βογκτ έλεγε την αλήθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος παραδέχτηκε ψυχρά ότι είχε τηγανίσει τα παγώνια, ενώ δήλωσε πως σχεδίαζε να σφάξει και τα υπόλοιπα, ώστε -όπως είπε- «να μην πέσουν στα χέρια κάποιου ξένου» σε περίπτωση που καταλήξει στη φυλακή.

Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της κακοποίησης ζώων, ενώ η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα.

