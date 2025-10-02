«Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη θησαυρούς»: Τι αποκαλύπτει κυνηγός σπάνιων αντικειμένων

O Γιώργος Πολατίδης, έμπειρος κυνηγός θησαυρών μιλά για τα μυστικά, τις τεχνικές και τους κινδύνους ενός χόμπι που συνδέει την ιστορία με την περιπέτεια.

«Δεν είναι εύκολο και δεν είναι παιχνίδι. Ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή», προειδοποιεί ο Γιώργος Πολατίδης, κυνηγός θησαυρών. «Οι λύρες δεν είναι φακές. Θέλει γνώση, υπομονή και τύχη για να τις βρεις», συμπληρώνει.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την αναζήτηση θησαυρού σε σπηλιά, ο Γιώργος Πολατίδης, κυνηγός θησαυρών με αρκετά χρόνια εμπειρίας, εξήγησε στο Newsbomb πώς γίνεται αυτό το ιδιαίτερο χόμπι και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν.

