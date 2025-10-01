ΕΚΑΒ για Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα - Κρίσιμη η παρακολούθηση»

Νέα ανακοίνωση του ΕΚΑΒ μιλά για άρνηση του Πάνου Ρούτσι να δεχθεί ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ο Πάνος Ρούτσι «αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα», συνεχίζοντας ακάθεκτος την απεργία πείνας ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας», ανέφερε αρχικά η ανακοίνωση.

