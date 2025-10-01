Φαινόμενο Johatsu: Πού πάνε οι άνθρωποι όταν εξαφανίζονται;

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξαφανίζονται από τη ζωή τους χωρίς να αφήνουν ίχνος, παραιτούνται από τις δουλειές τους, κόβουν τους οικογενειακούς δεσμούς και μετακομίζουν σε μέρη όπου κανείς δεν τους γνωρίζει.

«Jōhatsu» είναι μια ιαπωνική λέξη που κυριολεκτικά σημαίνει «εξάτμιση». Ωστόσο, από την μεταπολεμική περίοδο της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια της οικονομικής στασιμότητας της χώρας τη δεκαετία του 1990 έως και σήμερα το johatsu έχει μετατραπεί σε μια πρακτική που ακολουθούν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι απλά εξαφανίζονται. Πακετάρουν ελάχιστα πράγματα -συχνά μόνο όσα χωράνε σε μια μικρή τσάντα- κάνουν ανάληψη μετρητών και χωρίς να πουν λέξη στην οικογένεια ή τους συναδέλφους τους, εξαφανίζονται.

