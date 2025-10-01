Diddy: Οι εισαγγελείς ζητούν 11 χρόνια φυλάκισης. Εκείνος, «παραμένει αμετανόητος»

Η υπόθεση του Diddy πλησιάζει στο τέλος της και οι εισαγγελείς προτείνουν πάνω από δεκαετή φυλάκιση για τις κατηγορίες που αποδείχθηκε ένοχος.

Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν από ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης να καταδικάσει τον Diddy σε 11 έτη φυλάκισης, υποστηρίζοντας πως ο μουσικός παραγωγός παραμένει αμετανόητος και έχει αφήσει τα θύματά του να ζουν με [έναν διαρκή φόβο. Ο 55χρονος αναμένεται να καταδικαστεί την Παρασκευή (3/10) , μετά την απόφαση της ενοχής του για προώθηση πορνείας και διοργάνωση ερωτικών συνευρέσεων με συνοδούς, οι οποίες λάμβαναν χώρα σε διάφορες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 30/9, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Diddy διέπραξε σοβαρά εγκλήματα, για τα οποία άλλοι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν σε ποινές άνω των 10 ετών. Στην αίτηση περιλαμβάνονται επιστολές από θύματα, ανάμεσά τους και η πρώην σύντροφός του, η τραγουδίστρια Κάσι Βεντούρα, οι οποίες περιγράφουν με ανατριχιαστικό τρόπο τις επιπτώσεις της πολλαπλής κακοποίησης που βίωσαν.

