Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: 48 ώρες με χαλάζι και καταιγίδες: Πού θα «χτυπήσουν»

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για Πέμπτη και Παρασκευή.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις αναμένεται να χτυπήσουν την χώρα το επόμενο 48ωρο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας και από τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr