Παντρεμένη σιαμαία απαντά στην ερώτηση που της κάνουν όλοι: «Τι γίνεται στο σεξ;»

Ο σύζυγος της Κάρμεν είπε στο People: «Ο κόσμος συνεχώς ρωτά για το σεξ».

Oι σιαμαίες αδερφές Κάρμεν και Λουπίτα Ανδράδε, είναι δύο αγαπημένες αδελφές, οι οποίες μοιράζονται το ίδιο σώμα. Όπως έχουν δηλώσει στο παρελθόν, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού καθώς είτε θα πεθάνει η μία είτε και οι δύο.

Η καθεμία έχει δύο χέρια, αλλά μόνο ένα πόδι. Μοιράζονται τη λεκάνη, κάποια ζωτικά όργανα, καθώς και το αναπαραγωγικό σύστημα.

