Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που «έβαλαν φωτιά» στο Tik Tok: Η viral φράση που σαρώνει

Μια νέα viral τάση έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τώρα εισβάλλει στις τάξεις σε όλο τον κόσμο. Ονομάζεται «6 7».

Το «6 7» είναι μια αργκό της «Γενιάς Ζ» και της «Γενιάς Άλφα» που προέρχεται από το επαναλαμβανόμενο «6-7» στο τραγούδι του Skrilla «Doot Doot (6 7)», και χρησιμοποιείται σε βίντεο στο TikTok και Reels στο Instagram με εστίαση σε επαγγελματίες παίκτες μπάσκετ όπως ο LaMelo Ball, ο οποίος είναι πάνω από 2 μέτρα (6 πόδια και 7 ίντσες).

Παίζει στους Charlotte Hornets του NBA και είναι γνωστός για το θεαματικό του παιχνίδι, την ικανότητα στις ασίστ και το ξεχωριστό του στυλ. Η χρήση του όρου εξαπλώθηκε ευρέως, και το «6 7» ενώ υποδήλωνε αρχικά κάποιον πολύ ψηλό, πλέον εφαρμόζεται παντού, ακόμη και για να περιγράψει κάτι... μέτριο.

