Αρκούδες σκάβουν τάφους στη Ρωσία... διδάσκοντας η μία την άλλη: Ανησυχία στις αρχές

Στη Μούρμανσκ και άλλες περιοχές της Ρωσίας, αρκούδες εισβάλλουν σε νεκροταφεία, ξεθάβουν φέρετρα μιμούμενες η μία την άλλη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις τοπικές κοινότητες.

Στη βορειοδυτική Ρωσία, οι αρκούδες αποδεικνύουν ότι η ευφυΐα τους μπορεί να ξεπεράσει κάθε φαντασία. Στην περιοχή Μούρμανσκ, οι τοπικές αρχές καταγράφουν όλο και περισσότερα περιστατικά όπου οι αρκούδες εισβάλλουν σε νεκροταφεία, σκάβουν τάφους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνουν μέχρι και τα φέρετρα.

Το ρωσικό Υπουργείο Φυσικών Πόρων και η Αστυνομία επιβεβαιώνουν ότι τα ζώα παρασύρονται από τη μυρωδιά φαγητών που συνηθίζεται να αφήνονται ως προσφορές στους τάφους.

Η παράδοση να τοποθετείται φαγητό για τους νεκρούς, αλλά και οι γιορτές που συνοδεύονται από ψήσιμο κρέατος μέσα ή κοντά σε κοιμητήρια, λειτουργούν σαν μαγνήτης για τις πεινασμένες αρκούδες. Στην πόλη Apatity, οι τοπικές αρχές είχαν ήδη προειδοποιήσει από το καλοκαίρι του 2024 τους κατοίκους να μην αφήνουν υπολείμματα τροφής, καθώς τα πρώτα περιστατικά είχαν ήδη καταγραφεί.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθυσμός των αρκούδων στη χερσόνησο Κόλα αυξήθηκε κατά 25% μέσα σε δύο χρόνια, ενώ οι άλκεις –η φυσική λεία τους– μειώθηκαν κατά 17%. Η έλλειψη τροφής και η εγγύτητα των νεκροταφείων με δασικές περιοχές ωθούν τα ζώα σε αυτά τα πρωτοφανή «σαφάρια».

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη Μούρμανσκ. Από την Καρελία και το Σβερντλόφσκ μέχρι την Άπω Ανατολή και την Καμτσάτκα, καταγράφονται εδώ και χρόνια περιστατικά αρκούδων που σκάβουν μνήματα. Το 2010, το WWF είχε ήδη προειδοποιήσει ότι μια αρκούδα στην Καρελία έμαθε να ανοίγει φέρετρα και δίδαξε την τεχνική σε άλλες, επιτρέποντας τη γρήγορη διάδοση της συμπεριφοράς.

Παρά τους φράχτες και τα μέτρα ασφαλείας, το πρόβλημα παραμένει.

