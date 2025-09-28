Το Netflix φέρνει νέα σειρά Άγκαθα Κρίστι με μία ντετέκτιβ που δεν έχουμε ξαναδεί, φυσικά και θα γίνουμε μάρτυρες στην εξιχνίασή της

Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει το 2026.

Ωραίες οι rom-com, ειδικά τώρα που φθινοπώριασε, αλλά κακά τα ψέμματα, οι ιστορίες μυστηρίου δεν θα χάσουν ποτέ τη γοητεία τους. Και το Netflix το γνωρίζει πολύ καλά, γι’αυτό και ετοιμάζει να φέρει ένα ξεχασμένο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι στις οθόνες μας. Και προφανώς οτιδήποτε έχει σχέση με τη βασίλισσα του εγκλήματος, απλά κάνουμε join.

Αφήνουμε λοιπόν για λίγο στην άκρη τη δεσποινίδα Μαρπλ και τον Ηρακλή Πουαρό, γιατί έρχεται η Lady Eileen “Bundle” Brent. Η γυναίκα που λατρεύει τα κοκτέιλ, το κουτσομπολιό της αριστοκρατίας και τους γοητευτικούς νεαρούς άντρες. Η σειρά The Seven Dials Mystery θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026 και δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η χρονιά.

