Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους: Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

Ποια ήταν η αντιμετώπιση των τσιγγάνων στις χώρες της Ευρώπης; - Οι διωγμοί Ρομά και Σίντι από τους Ναζί και τα περισσότερα από 200.000 θύματα του ολοκαυτώματος.

Η άφιξη των Ρομά στην Ευρώπη αποτελεί κι αυτή από μόνη της ένα μυστήριο, καθώς υπάρχουν συγκεχυμένες αναφορές. Κατά μία εκδοχή (Ντε Γκέγε και Φανιόν), το 855 υπήρχαν τσιγγάνοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ οι Pott («Die Zigeuner in Europa und in Asien», Χάλε, 1844) και P. Bataillard («Revue critique», τόμος 1, 1875) κάνουν μνεία για τσιγγάνους στη Λαμία πριν το 865, όπως αναφέρει ο Κώστας Μπίρης («Οι Τσιγγάνοι… Ρωμ και Γύφτοι», Αθήναι 1954).

Ωστόσο μόλις κατά τα μέσα του 13ου αιώνα υπάρχουν σαφείς αναφορές για τσιγγάνους στην Ευρώπη. Σε έγγραφο του 1260, το οποίο στέλνει ο βασιλιάς της Βοημίας Ότοκαρ Β’ προς τον πάπα Αλέξανδρο IV συμμετείχε κι ένας λαός που λεγόταν Τσίγγαροι. Και από τις δύο αυτές πηγές δεν προκύπτει ότι αυτοί οι πληθυσμοί κατοικούσαν μόνιμα στην Πολωνία ή τη Βοημία, αλλά ότι ορμητήριό τους ήταν η Ουγγαρία.

