Αυτή την ώρα της ημέρας νιώθουμε πιο έξυπνοι και πιο συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Δεν έχει καμία σχέση με το αν είσαι βραδινός ή πρωινός τύπος.

Μπορεί να έχουμε τελειώσει το σχολείο εδώ και χρόνια, όμως τα «τεστ» δεν τελειώνουν ποτέ. Μερικές φορές είναι επίσημα, όπως μια πιστοποίηση ή μια επαγγελματική άδεια. Πιο συχνά, όμως, είναι οι καθημερινές δοκιμασίες: μια σημαντική συνάντηση, μια επαγγελματική παρουσίαση, μια συζήτηση με υποψήφιους πελάτες ή συνεργάτες. Ακόμη και η αυτοαξιολόγηση, σύμφωνα με έρευνες, είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης.

Αυτό που σπάνια σκεφτόμαστε, όμως, είναι πότε δίνουμε αυτά τα τεστ, και αυτό, όπως φαίνεται, είναι λάθος. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychology ανέλυσε πάνω από 100.000 προφορικές εξετάσεις σε ιταλικό πανεπιστήμιο και αποκάλυψε κάτι εντυπωσιακό: τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας παρατηρούνται μεταξύ 11 π.μ. και 1 μ.μ. Πριν ή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες επιτυχίας πέφτουν αισθητά, ανεξάρτητα από το αν είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος.

