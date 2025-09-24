Ελπίδα για σπάνια νευρολογική νόσο του εγκεφάλου: Νέα θεραπεία επιβραδύνει την εξέλιξη κατά 75% (vid)

Η ανθρωπότητα είναι μπροστά σε μία σημαντική ανακάλυψη, καθώς γιατροί θεράπευσαν για πρώτη φορά βαριά ασθένεια του εγκεφάλου, με πρωτοποριακή νέα θεραπεία.

Η νόσος του Χάντινγκτον είναι μία σπάνια πάθηση που συναντάται σε 5 στους 100.000 ανθρώπους και προκαλεί την προοδευτική διάσπαση των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου, επηρεάζοντας την κίνηση, τις γνωστικές ικανότητες και τα συναισθήματα του ατόμου, τα οποία επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Η νόσος προκαλείται από μία μετάλλαξη του γονιδίου HTT και όταν ο ένας γονέας έχει τη γονιδιακή μετάλλαξη αλλά ο άλλος όχι, κάθε παιδί που αποκτούν έχει 50% πιθανότητα να κληρονομήσει την ασθένειας.

Η θεραπεία που τείνει να σώσει τους πάσχοντες από τη νόσο του Χάντινγκτον

Ενώ δεν υπάρχει (υπήρχε τώρα πια) γνωστή θεραπεία για τη νόσο του Χάντινγκτον, μία ερευνητική ομάδα γιατρών, που εργαζόταν πάνω στη θεραπεία, προέβη σε μία σημαντική ανακοίνωση, καθώς αποκάλυψα δεδομένα που εξηγούν πως η ασθένεια είχε επιβραδυνθεί κατά 75%.

We announced positive topline data from the pivotal study of our #genetherapy AMT-130 for #huntingtonsdisease, which met its primary endpoint, demonstrating a 75 percent slowing of disease progression as measured by cUHDRS compared to an external control. https://t.co/h2ALjhjqTL pic.twitter.com/S3iFAJoihC September 24, 2025

Η πρωτοποριακή θεραπεία θα βελτίωνε σημαντικά τις προοπτικές για πολλούς ασθενείς με νόσο του Χάντινγκτον, πράγμα που σημαίνει ότι η επιδείνωση που θα περίμενε κανείς να δει σε ένα χρόνο θα διαρκούσε τέσσερα χρόνια, επιτρέποντας στους ασθενείς δεκαετίες «καλής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με την καθηγήτρια Σάρα Ταμπρίζι.

Τα συμπτώματα της νόσου του Χάντινγκτον εμφανίζονται συνήθως όταν οι ασθενείς είναι 30 ή 50 ετών. Ωστόσο, η νέα και έγκυρη θεραπεία θα μπορούσε να αποτρέψει εντελώς την εμφάνισή τους: «Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν θα περιμέναμε επιβράδυνση της κλινικής εξέλιξης κατά 75%», είπε η Ταμπρίζι.

Πως λειτουργεί η θεραπεία για τη νόσο του Χάντινγκτον

Η εντυπωσιακή, αυτή, προσέγγιση περιλαμβάνει τεχνική γονιδιακής θεραπείας που χορηγείται κατά τη διάρκεια εκτεταμένης χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο διάρκειας 12 έως 18 ωρών. Στη νόσο του Χάντινγκτον, η γονιδιακή μετάλλαξη επηρεάζει μια φυσιολογική πρωτεΐνη, που ονομάζεται πρωτεΐνη huntingtin, η οποία είναι απαραίτητη στον εγκέφαλο και όταν μεταλλαχθεί επιτίθεται και σκοτώνει νευρώνες.

Αυτή η θεραπεία λειτουργεί μειώνοντας μόνιμα τα επίπεδα αυτής της τοξικής πρωτεΐνης χρησιμοποιώντας γενετική ιατρική, η οποία συνδυάζει γονιδιακή θεραπεία και τεχνολογίες σίγασης γονιδίων.

Πως είναι να ζεις με τη νόσο του Χάντινγκτον; 30χρονος αποκαλύπτει!

Ο 30χρονος Τζακ Μέι-Ντέιβις επρόκειτο να λάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία, αφού φέρει το γονίδιο του Χάντινγκτον, το οποίο μεταδόθηκε απ' τον πατέρα του και τη γιαγιά του, οι οποίοι και οι δύο απεβίωσαν απ' την ασθένεια.

Ο πατέρας του Τζακ, Φρεντ, άρχισε να εμφανίζει τα συμπτώματα στα τέλη της δεκαετίας του '30, αλλάζοντας αρχικά την κίνηση και τη συμπεριφορά του. Τελικά, χρειάστηκε 24ωρη φροντίδα πριν πεθάνει σε ηλικία 54 ετών.

Ο 30χρονος αναφέρθηκε στην εμπειρία με τον πατέρα του: «Ήταν πραγματικά απαίσιο και φρικτό να τον βλέπω να περνάει όλα αυτά», ενώ ο ίδιος νόμιζε πως θα περάσει ακριβώς τα ίδια, μέχρι που ήρθε αυτή η σωτήρια ανακάλυψη: «Νιώθω καταβεβλημένος, αλλά μπορώ να κοιτάξω το μέλλον, που φαίνεται λίγο πιο φωτεινό και μου επιτρέπει να πιστεύω ότι η ζωή μου θα διαρκέσει περισσότερο».

