Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, σύμβολο της «χρυσής» εποχής του ευρωπαϊκού κινηματογράφου

Η εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιός, Κλαούντια Καρντινάλε, απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης (23/9) σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της στη Νεμούρ - κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της.

Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, Λοράν Σαβρί. Η Καρντινάλε «μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο στην καριέρα της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα» έγραψε στη δήλωση του.

Γυναίκα - σύμβολο

Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’60 και του ’70, η Κλαούντια Καρντινάλε υπήρξε σύμβολο γοητείας και ταλέντου, αφήνοντας πίσω της μια πορεία που συνδέθηκε άρρηκτα με την «χρυσή εποχή» του ιταλικού σινεμά.

Γεννημένη στην Τύνιδα το 1938 ως Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, μεγάλωσε σε ένα τριγλωσσικό περιβάλλον, χωρίς να μιλά ιταλικά μέχρι τα 18 της. Η πρώτη της επαφή με τα φώτα της δημοσιότητας ήρθε το 1957, όταν κατέκτησε τον τίτλο «Η πιο όμορφη Ιταλίδα της Τυνησίας». Το βραβείο -ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Βενετίας- στάθηκε η αφορμή για την είσοδό της στον κινηματογράφο.

Μετά τις σπουδές της στο «Centro Sperimentale di Cinematografia» της Ρώμης, εμφανίστηκε στη βραβευμένη ταινία Goha (1958) και λίγο αργότερα στον «Κλέψα του Κλέψαντος» του Μάριο Μονιτσέλι. Από εκεί ξεκίνησε μια καριέρα που θα την οδηγούσε να συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της Ευρώπης: τον Βισκόντι, τον Φελίνι, τον Σέρτζιο Λεόνε, τον Πιέτρο Τζέρμι, τον Βέρνερ Χέρτζογκ.

Παγκόσμιες ερμηνείες

Οι ερμηνείες της σε ταινίες όπως το 8½, ο Γατόπαρδος και το Κάποτε στη Δύση την καθιέρωσαν ως παγκόσμια σταρ. Με τα εκφραστικά μαύρα μάτια, τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και τη φυσική της χάρη, η Καρντινάλε μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση από τον ρόλο της φτωχής Ναπολιτάνας ως την αριστοκρατική ντίβα. Δεν είναι τυχαία η φράση του θρυλικού διευθυντή φωτογραφίας Κόνραντ Χολ, που την αποκάλεσε «το όνειρο κάθε καμεραμάν».

Η προσωπική της ζωή είχε εντάσεις. Μια πρώιμη τραυματική εμπειρία και η δύσκολη σχέση με τον παραγωγό Φράνκο Κριστάλντι -με τον οποίο παντρεύτηκε και χώρισε το 1975- τη σημάδεψαν. Αργότερα βρήκε σταθερότητα στο πλευρό του σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη.

Γεμάτη καριέρα, πολλές τιμές

Η καριέρα της περιλάμβανε περισσότερες από 140 ταινίες και πάνω από 900 εξώφυλλα σε 25 χώρες, ενώ το Χόλιγουντ τη δέχτηκε σε παραγωγές όπως ο Ροζ Πάνθηρας του Μπλέικ Έντουαρντς. Παρά τη διεθνή της φήμη, προτίμησε να παραμείνει πιστή στο ευρωπαϊκό σινεμά.

Η Καρντινάλε τιμήθηκε με τη «Χρυσή Άρκτο» του Φεστιβάλ Βερολίνου (2002), τη «Χρυσή Λεοπάρδαλη» του Φεστιβάλ Λοκάρνο (2011) και υψηλές διακρίσεις από την Ιταλική και τη Γαλλική Δημοκρατία. Από το 2000 υπηρέτησε και ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO για τα δικαιώματα των γυναικών.

Περισσότερο από μια καλλονή, η Κλαούντια Καρντινάλε ήταν μια ηθοποιός με βάθος, που συνέδεσε τη γοητεία με την αυθεντικότητα. Μια μορφή που συνεχίζει να εμπνέει, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη μιας εποχής όπου το σινεμά ήταν τέχνη, πάθος και μύθος μαζί.

