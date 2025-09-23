Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

Οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν δια της τεθλασμένης το πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα με τις τουρκικές παραβιάσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Σε τεντωμένο σχοινί ισορροπεί η κατάσταση στη Βαλτική θάλασσα έπειτα από την υποτιθέμενη παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, τον συναγερμό λόγω της πτήσης ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους Ilyushin Il-20M πάνω από τη Βαλτική αλλά και τη νέα ενεργοποίηση των αντανακλαστικών του ΝΑΤΟ σήμερα Τρίτη λόγω της εισόδου άγνωστων drones στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Και αίφνης οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν δια της τεθλασμένης το πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα με τις τουρκικές παραβιάσεις εδώ και πολλά χρόνια και για το οποίο οι εταίροι και σύμμαχοί μας σφύριζαν αδιάφορα και συνεχίζουν να μην αντιδρούν με το επιχείρημα ότι στο Αιγαίο πρόκειται για παραβιάσεις μεταξύ συμμάχων χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

