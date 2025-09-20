Το απόλυτο αρχαιολογικό σύμβολο της Αιγύπτου ήταν… δανεικό; Η νέα θεωρία για τη μάσκα του Τουταγχαμών

Η διάσημη χρυσή μάσκα του Τουταγχαμών ίσως δεν προοριζόταν ποτέ για αυτόν. Δες τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες για τη βασιλική μάσκα που πιθανόν ανήκε στη Νεφερτίτη.

Η περίφημη χρυσή νεκρική μάσκα του Τουταγχαμών, το απόλυτο σύμβολο της Αρχαίας Αιγύπτου, ίσως τελικά δεν προοριζόταν ποτέ για τον ίδιο τον βασιλιά-έφηβο. Νέες αποκαλύψεις από Βρετανούς επιστήμονες ταράζουν τα νερά της αιγυπτιολογίας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ταυτότητα του προσώπου πίσω από τη μάσκα.

Ποιος ήταν πραγματικά ο Τουταγχαμών;

Ο Τουταγχαμών είναι ίσως ο πιο διάσημος φαραώ της Αρχαίας Αιγύπτου, παρά το γεγονός ότι πέθανε μόλις στα 19 του χρόνια και βασίλεψε λιγότερο από μια δεκαετία (περίπου 1332–1323 π.Χ.). Παρά την περιορισμένη πολιτική του δράση, έμεινε στην ιστορία λόγω της ανακάλυψης του τάφου του το 1922 από τον Howard Carter ένας από τους ελάχιστους βασιλικούς τάφους που βρέθηκε σχεδόν άθικτος, γεμάτος αμύθητους θησαυρούς.

Γιατί οι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν ήταν δική του

Η επιβλητική χρυσή και μπλε μάσκα που βρέθηκε μέσα στο σαρκοφάγο του Τουταγχαμών θεωρείται ως ένα από τα πιο εμβληματικά αρχαιολογικά ευρήματα όλων των εποχών. Όμως, έρευνα από το Πανεπιστήμιο του York στη Μεγάλη Βρετανία προτείνει ότι:

Η μάσκα πιθανόν αρχικά να κατασκευάστηκε για τη βασίλισσα Νεφερτίτη , μητριά του Τουταγχαμών.

Υπάρχουν σχισμές για σκουλαρίκια στη μάσκα – κάτι ασυνήθιστο για έναν ενήλικα άντρα φαραώ, αφού οι άντρες σταματούσαν να φορούν σκουλαρίκια μετά την παιδική ηλικία.

Ο χρυσός στο πρόσωπο της μάσκας διαφέρει από τον χρυσό στο υπόλοιπο κομμάτι, υποδηλώνοντας ότι η μορφή πιθανόν τροποποιήθηκε βιαστικά για να ταιριάξει στον νεκρό βασιλιά.

Ένας αυτοσχέδιος βασιλικός τάφος;

Η ίδια η ταφή του Τουταγχαμών φαίνεται να ήταν επείγουσα και πρόχειρα οργανωμένη:

Ο τάφος του ήταν μικρότερος από τους συνηθισμένους τάφους φαραώ.

Η τοποθεσία του ήταν κρυμμένη και δυσπρόσιτη , πράγμα που εξηγεί γιατί παρέμεινε άθικτος για πάνω από 3.000 χρόνια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο αιφνίδιος θάνατος του νεαρού Τουταγχαμών οδήγησε σε ανακύκλωση βασιλικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της μάσκας.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Joann Fletcher, η οποία παρουσίασε τα ευρήματα σε ντοκιμαντέρ του History Hit:

«Η έρευνα δείχνει ότι το πρόσωπο στη μάσκα πιθανότατα προστέθηκε εκ των υστέρων – μια βιαστική προσαρμογή ώστε η μάσκα να χρησιμοποιηθεί για την ταφή του Τουταγχαμών.»

Αν οι θεωρίες αυτές επιβεβαιωθούν, τότε το πιο αναγνωρίσιμο αρχαιολογικό εύρημα της Αιγύπτου ίσως να ανήκε αρχικά σε μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες της ιστορίας: τη βασίλισσα Νεφερτίτη.

Τελικά… ποιος ήταν ο πραγματικός κάτοχος της μάσκας;

Παρά τις ενδείξεις, η απάντηση παραμένει ανοιχτή. Η κατασκευή της μάσκας για άλλον, ίσως τη Νεφερτίτη, σε συνδυασμό με την απρόσμενη απώλεια του Τουταγχαμών, ενισχύει την άποψη πως πολλά από τα αντικείμενα στον τάφο του ήταν "δανεικά" ή τουλάχιστον προορισμένα για άλλους.

Όμως για την ιστορία, η μάσκα έγινε δική του. Και για τον σύγχρονο κόσμο, παραμένει το σύμβολο του αρχαίου αιγυπτιακού μεγαλείου.

