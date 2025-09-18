Αυστραλία: Ψεύτικη φιλανθρωπία ευθανασίας για φάλαινες έδινε «κιτ αυτοκτονίας» σε ανθρώπους

Μια υποτιθέμενη εταιρεία φιλανθρωπίας για φάλαινες φέρεται να έδινε “κιτ αυτοκτονίας” σε ανθρώπους. Ο Bδιευθυντής της κατηγορείται για διακίνηση φαρμάκων και βοήθεια σε αυτοκτονία στην Queensland της Αυστραλίας.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται από την Αυστραλία, όπου ένας άνδρας κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν ευάλωτους ανθρώπους μέσω ψεύτικης φιλανθρωπικής οργάνωσης για ευθανασία φαλαινών, παρέχοντας «κιτ αυτοκτονίας» και διακινώντας ευθανατικά φάρμακα.

Ο 53χρονος Brett Daniel Taylor αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο περιστατικά βοήθειας σε αυτοκτονία, διακίνηση επικίνδυνου φαρμάκου, κατοχή της ουσίας πεντοβαρβιτάλης, καθώς και απόκτηση χρημάτων συνδεόμενων με παράνομη δραστηριότητα.

Ψεύτικη φιλανθρωπία και παραπλανητική δραστηριότητα

Ο Taylor φέρεται να παρουσίαζε την εταιρεία του, End of Life Services, ως νόμιμη υπηρεσία υποβοηθούμενης ευθανασίας, ενώ ήταν διευθυντής και της ψεύτικης φιλανθρωπίας Cetacean Compassion Australia Ltd, η οποία ισχυριζόταν ότι ιδρύθηκε για την ευθανασία φαλαινών που ξεβράζονταν στις ακτές. Σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση δεν πραγματοποίησε καμία νόμιμη δραστηριότητα και χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια ευθανατικών φαρμάκων, τα οποία πωλούνταν σε τιμές πολύ υψηλότερες από την χονδρική.

Η αστυνομία εκτιμά ότι οι ενέργειες του Taylor μπορεί να συνδέονται με έως και 20 θανάτους από το 2021 και μετά, ενώ οι πελάτες λάμβαναν «κιτ αυτοκτονίας» μαζί με νομικά έγγραφα όπως διαθήκες και άλλες ρυθμίσεις μέσω του End of Life Services.

Στοχεύοντας ευάλωτους ανθρώπους

Ο Detective Inspector Mark Mooney δήλωσε: «Η φερόμενη συμπεριφορά περιλαμβάνει την εκμετάλλευση ευάλωτων ανθρώπων στις πιο απελπιστικές στιγμές τους. Δεν υπήρξε καμία πραγματική συμπόνια – ήταν απλά μια επιχειρηματική συναλλαγή για χρήματα».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τον θάνατο ενός 43χρονου άνδρα στην Gold Coast, ο οποίος δεν πληρούσε τα κριτήρια για τη νόμιμη υποβοηθούμενη ευθανασία στο Queensland, αφού δεν ήταν τελικά ασθενής και δεν είχε πλήρη ψυχική ικανότητα.

Εκτός από τον Taylor, ο 80χρονος πατέρας του και μια 81χρονη γυναίκα αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες διακίνησης φαρμάκων, με τη γυναίκα να κατηγορείται και για βοήθεια σε αυτοκτονία.

Νομιμότητα υποβοηθούμενης ευθανασίας στην Queensland

Στην Queensland η υποβοηθούμενη ευθανασία είναι νόμιμη, αλλά μόνο για άτομα που πληρούν αυστηρά κριτήρια: πρέπει να είναι τελικά ασθενείς, ψυχικά υγιείς και να ενεργούν χωρίς εξαναγκασμό. Αν κριθεί ένοχος, ο Taylor αντιμετωπίζει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.

Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται, με την αστυνομία να εξετάζει κάθε πιθανή σύνδεση του Taylor και της ψεύτικης φιλανθρωπίας του με θανάτους από το 2021 και μετά.

