Συγκινεί το βιντεοκλίπ του ράπερ DaBaby για την δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα στο μετρό του Σάρλοτ
Δείτε το videoclip του DaBaby για την δολοφονημένη Ουκρανή πρόσφυγα, Ιρίνα Ζαρούτσκα.
Αφιέρωμα στην δολοφονημένη Ουκρανή πρόσφυγα έκανε ο ράπερ DaBaby με ένα βιντεοκλίπ για το νέο του τραγούδι «Save Me», στο οποίο αναπαριστά την επίθεση μέσα στο μετρό του Σάρλοτ — αλλά αυτήν την φορά δίνει ένα εναλλακτικό τέλος στην τραγική ιστορία της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα.
Σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον DaBaby, στο βίντεο-αφιέρωμα φαίνεται ο ράπερ να βρίσκεται μέσα σε ένα τρένο σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό όπου η Ζαρούτσκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο ίδιος υποδύεται έναν σιωπηλό παρατηρητή φορώντας μια μαύρη κουκούλα, καθισμένο δίπλα σε έναν ηθοποιό που υποδύεται τον Ντεκάρλος Μπράουν, τον δράστη της θανατηφόρας επίθεσης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr