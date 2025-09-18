Η επιστήμη το είπε επίσημα: Το καλύτερο όνομα στον κόσμο είναι ελληνικό

Ένας γλωσσολόγος εξηγεί ποιο όνομα είναι επιστημονικά η καλύτερη επιλογή για το μωρό.

Η επιλογή ονόματος για το μωρό είναι μια από τις πιο συναισθηματικές και συζητήσιμες αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι γονείς.

Ανάμεσα σε οικογενειακές παραδόσεις, μοντέρνες τάσεις και προσωπικά γούστα, το δίλημμα είναι πάντα υπαρκτό: να πάμε με κάτι κλασικό ή να τολμήσουμε το πρωτότυπο; Κι όμως, η επιστήμη έχει λόγο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr