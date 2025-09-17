Σιμόν Λεβιέβ: Συνελήφθη ο «απατεώνας του Tinder» - Είχε αποσπάσει εκατομμύρια από γυναίκες που γνώριζε μέσω της εφαρμογής

Μεταξύ 2017 και 2019, ο 34χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε την εφαρμογή γνωριμιών Tinder για να υποδυθεί τον γιο του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα, Λεβ Λεβίεβ

Ο Σιμόν Λεβιέβ (Shimon Yehuda Hayut), ο διαβόητος απατεώνας που αποτέλεσε το θέμα του δημοφιλούς ντοκιμαντέρ του Netflix «The Tinder Swindler», συνελήφθη χθες, αφού φέρεται να έκλεψε περισσότερα από 52.000 δολάρια από μια γυναίκα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Σιμόν Λεβιέβ συνελήφθη στη Γεωργία, την Τρίτη.

