Ο Μανόλο ξέρει: «Στην αποτυχία μόνο δύο»: Όταν στο αεροδρόμιο πήγαν μόνο οι γονείς του και κανείς πανηγυρτζής

Όταν ο Εμμανουήλ Καραλής πόσταρε τη μοναξιά που έχει η αποτυχία.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού έτοιμη για να βγει αμέσως. Το ίδιο και των υπόλοιπων πολιτικών προσώπων της χώρας. Χιλιάδες διθυραμβικές λέξεις στα σάιτ, post στα social media, θέματα επί θεμάτων στα κανάλια και τα δελτία ειδήσεων. Για τον Μανόλο.

Τον Εμμανουήλ Καραλή που «πέταξε» και πάλι πάνω από τα 6 μέτρα, που έφερε στην Ελλάδα ακόμα ένα μετάλλιο, που μας κάνει υπερήφανους και πόσο πολύ τον αγαπάμε. Αυτά στις επιτυχίες. Όπως συμβαίνει και με τους Αντετοκούνμπο και όλα τα παιδιά των εθνικών ομάδων.

