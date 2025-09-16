Έχετε πάρει χαμπάρι τη νέα σειρά που έρχεται στο Netflix; Σκοτεινό δράμα με φόντο τη μυστηριώδη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης

Η νέα σειρά με τους Τζουντ Λο και Τζέισον Μπέιτμαν αποκαλύπτει τις πιο σκοτεινές πτυχές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.

Απέχουμε τρεις ημέρες από την πρεμιέρα του σκοτεινού θρίλερ «Black Rabbit» στο Netflix, με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Τζέισον Μπέιτμαν. Μία limited σειρά με φόντο τη νυχτερινή και μυστηριώδη ζωή της Νέας Υόρκης, που εξερευνά τις συνέπειες που προκύπτουν όταν η δίψα για επιτυχία μπορεί να σπρώξει κάποιον στα άκρα.

Το Black Rabbit έρχεται σε μια περίοδο που το Netflix δεν μας έχει δώσει ένα θρίλερ που να μας καθηλώσει, επομένως περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία αν η νέα σειρά θα κάνει τη διαφορά. Πιστεύω θα την κάνει. Όχι μόνο γιατί έχει ένα δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο, αλλά και για την υπόθεσή του.

