Τα άτομα με υψηλό EQ αντιμετωπίζουν την κριτική με 3 υποδειγματικούς τρόπους

Και, μάλλον, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Το πώς ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται την κριτική αποτελεί προσωπικό ζήτημα. Για κάποιους είναι ακόμα μία κουβέντα, ενώ για άλλους είναι λόγος για να «διαλυθεί» ο κόσμος τους. Δεν έχουμε όλοι την ίδια λογική, αντοχή ή ανωτερότητα, όταν πρόκειται να μας επικρίνουν. Υπάρχουν άτομα που η έντονη κριτική μπορεί να τα διαλύσει, αλλά και άτομα που έχουν την εσωτερική δύναμη να αγνοούν τους επικριτές τους. Αυτό, ωστόσο, που θα ήταν φρόνιμο να ακολουθήσουμε, είναι η μέθοδος που εφαρμόζουν τα άτομα με υψηλό EQ.

Ειδικότερα, οι ευφυείς άνθρωποι έχουν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στην κριτική. Ούτε την απορρίπουν, ούτε την αποδέχονται. Δεν είναι ούτε επιθετικοί, ούτε αμυντικοί. Αντίθετα, προσπαθούν να βρουν την πολυπόθητη ισορροπία, προσπαθώντας να αποκομίσουν αυτό που πράγματι θα τους ωφελήσει. Και, προφανώς, δεν είναι η τοξικότητα. Τα άτομα με υψηλό EQ έχουν μάθει να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τον εαυτό τους, γεγονός που τους βοηθά να παραμείνουν λογικοί και ψύχραιμοι σε κάθε περίσταση.

