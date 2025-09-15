Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας

Οι Έλληνες μαθητές διέπρεψαν με πλήθος ατομικών και ομαδικών διακρίσεων ανάμεσα σε διαγωνιζόμενους από 28 χώρες.

Πανηγυρικά, με πολλά χαμόγελα και με θετικό πρόσημο έκλεισε για την ελληνική αποστολή ο Διεθνής Τελικός της Οικονομικής Ολυμπιάδας που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου 2025 στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς η ελληνική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη και πλήθος άλλων επιμέρους ατομικών διακρίσεων. Οι Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στον θεσμό που προάγει τον οικονομικό εγγραμματισμό, απέδειξαν για μία ακόμη φορά την προσήλωσή τους στη γνώση, ενώ είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να διαγωνιστούν με συμμετέχοντες από 28 χώρες.



Σε συλλογικό επίπεδο η ελληνική ομάδα κατέκτησε την 3η θέση, με δύο χρυσά (Αλέξανδρος Χατζόπουλος 4η θέση και Νίκος Γάτσιος 8η θέση) και δύο χάλκινα μετάλλια (Ιωάννα Αναστασοπούλου και Θανάσης Αδάμης).



Αναλυτικά, οι πέντε νικητές της ελληνικής αποστολής:

Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Σχολή Μωραϊτη, Γ' Λυκείου

Νίκος Γάτσιος, Α' Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Β' Λυκείου

Ιωάννα Αναστασοπούλου, Κολλέγιο Ψυχικού, Α' Λυκείου

Θανάσης Αδάμης, 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου, Β' Λυκείου

Αλεξάνδρα Κιτσοπάνου, Κολλέγιο Ψυχικού, Β' Λυκείου



Η φετινή Οικονομική Ολυμπιάδα που διοργανώθηκε από το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV) σε συνεργασία με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σφραγίστηκε από την εμψυχωτική καθοδήγηση δύο σπουδαίων Ελλήνων πρωταθλητών: Της Ολυμπιονίκη στο άλμα επί κοντώ Κατερίνας Στεφανίδη και του Παραολυμπιονίκη στην ποδηλασία Νίκου Παπαγγελή. Με κεντρικό μήνυμα «Πάρε φόρα. Τρέξε στο όνειρο. Φτάσε σε σένα», οι δύο ambassadors συντρόφευσαν τους Έλληνες μαθητές σε κάθε στάδιο της ενδιαφέρουσας διαδικασίας, από τον πρώτο γύρο μέχρι τον διεθνή τελικό!



Οι πέντε νικητές της ελληνικής αποστολής, με τον Άρη Νότη, Καθηγητή Οικονομικών στο σχολείο Αυγουλέα-Λιναρδάτου και τον Νίκο Ρώμπαπα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ



Oι πέντε νικητές της ελληνικής αποστολής, με τον Άρη Νότη, Καθηγητή Οικονομικών στο σχολείο Αυγουλέα-Λιναρδάτου, τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη, Καθηγητή Οικονομικών στη Σχολή Μωραΐτη και τον Νίκο Ρώμπαπα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ



