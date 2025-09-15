Πώς να επιλέξεις το κατάλληλο προβιοτικό και πώς λειτουργεί

Η επιλογή του σωστού προβιοτικού μπορεί να προκαλέσει σύγχυση λόγω του μεγάλου αριθμού προϊόντων στην αγορά και του γεγονότος ότι συχνά δεν είναι σαφές εάν θα σας βοηθήσει.

Τα προβιοτικά ορίζονται επιστημονικά ως ζωντανοί μικροοργανισμοί που, όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες, προσφέρουν ένα όφελος για την υγεία του ξενιστή, δηλαδή εσάς.

Επομένως, κάθε προϊόν που αγοράζετε πρέπει να έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι στη σωστή δόση, μορφή και στέλεχος.

Αυτός ο ορισμός είναι σημαντικός επειδή πολλά προϊόντα που πωλούνται δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, δεν έχουν δοκιμαστεί σε κλινικές δοκιμές ή χρησιμοποιούν συνδυασμούς στελεχών που δεν έχουν μελετηθεί ποτέ μαζί.

Εάν δεν γνωρίζετε το στέλεχος, τότε δεν ξέρετε αν θα σας βοηθήσει.

