Οδηγός τρόλεϊ για τον ξυλοδαρμό του: «Ένας μποντιμπιλντεράς μου έριξε μια ήρεμη γροθιά, αν μου έριχνε κανονική θα με διέλυε» (vid)

Οδηγός τρόλεϊ στον Πειραιά περιγράφει τον ξυλοδαρμό του από έναν μποντιμπιλντερά: «Μου έριξε μια ήρεμη γροθιά, αν ήταν κανονική θα με διέλυε». Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο πριν την επίθεση.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Πειραιά, όταν οδηγός τρόλεϊ δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο άνδρες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγίου Ελευθερίου, στη στάση Παναγίτσα.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το skai.gr, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 13:43, όταν το τρόλεϊ της γραμμής 16 Ρέντη - Πειραιά έφτασε στην στάση για να επιβιβάσει επιβάτες. Ένα παρκαρισμένο ΙΧ εμποδίζει την πορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ουρά αυτοκινήτων πίσω του.

Ο οδηγός κορνάρει για να απομακρυνθεί το όχημα, γεγονός που φαίνεται να εξοργίζει έναν μεγαλοσωμο άνδρα, ο οποίος επιτίθεται φραστικά στον οδηγό. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος: «Οι πόρτες του τρόλεϊ ήταν ανοιχτές. Μπήκε μέσα και μου έριξε μπουνιά στο λαιμό».

Ο 51χρονος οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, με τραύματα στο κεφάλι. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε: «Είμαι οδηγός στη γραμμή 16 Ρέντη Πειραιά. Στην Αγίου ελευθερίου στη στάση Παναγίτσα σταμάτησα για να επιβιβάσω κόσμο, αλλά ένα παρκαρισμένο ΙΧ είχε παρκάρει ακριβώς στη στάση. Πάτησα κόρνα και ένας μεγαλόσωμος άντρας μου επιτίθεται λεκτικά και φωνάζει πως εγώ δημιουργώ προβλήματα. Οι πόρτες του τρόλεϊ ήταν ανοιχτές, μπήκε μέσα και μου έριξε μια μπουνιά στο λαιμό. Από το πουθενά ήρθε και δεύτερος άντρας και μου έριξε μπουνιές. Μετά εξαφανίστηκαν. Με ασθενοφόρο με πήγαν στο Θριάσιο».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ