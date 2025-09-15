Νέα ανάρτηση από τη μητέρα του Βασίλη Καλογήρου: «Ζώα δίποδα σου έκοψαν το δάχτυλο»

Σε μια ανάρτηση της, η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου συγκινεί για τα όσα βίωσε το παιδί της.

Με μια νέα, συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου – πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας – επανέρχεται στην υπόθεση του θανάτου του γιου της, κάνοντας λόγο για δολοφονία και καταγγέλλοντας «άνομα χέρια» που του στέρησαν τη ζωή.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την προσφυγή του πατέρα του 39χρονου κατά της εισαγγελικής διάταξης που απέκλεισε το ενδεχόμενο αρπαγής και ανθρωποκτονίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr