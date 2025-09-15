Gaslighting: 8 φράσεις που νομίζεις ότι είναι «αθώες», αλλά κάνουν κακό στο παιδί σου

Και πρέπει να σταματήσεις να τις λες.

Να κάτι που πιθανότατα κανείς δεν πίστευε όταν ήταν παιδί: Οι γονείς δεν είναι τέλειοι. Και αν είσαι γονιός πλέον, σίγουρα το έχεις καταλάβει. Είτε πρόκειται για λανθασμένες τιμωρίες είτε για αδέξια λάθη που κάνουν ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες είναι κι αυτοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι γονείς θέλουν να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνουν, μπορεί να χρησιμοποιούν επιβλαβή μοτίβα επικοινωνίας. Ένα από αυτά είναι το gaslighting.

«Το gaslighting περιλαμβάνει το να κάνεις το παιδί να νιώθει ότι αυτό που αισθάνεται, λέει ή αντιλαμβάνεται είναι λάθος ή ότι φταίει για κάτι κακό που συνέβη ενώ δεν φταίει», λέει η αναπτυξιακή ψυχολόγος Ιρένε Ντάρια, Ph.D. «Αντί να ακούσουν και να επικυρώσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις εμπειρίες του παιδιού, οι γονείς – σχεδόν πάντα άθελά τους, λένε πράγματα που κάνουν το παιδί είτε να αμφισβητεί την πραγματικότητα, είτε να νιώθει ότι δεν το ακούν και δεν το καταλαβαίνουν».

