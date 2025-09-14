Κότερα, βίλες και πολυτελή ζωή για τη γνωστή influencer με τη ροζ κοκαΐνη: Η γκάφα με το νοικιασμένο ΙΧ που την «έκαψε»

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή, όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη.

«Πετυχημένη, τόσο στην επιχειρηματική όσο και στην προσωπική της ζωή» φαίνεται πως είναι η γνωστή 28χρονη influencer, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η οποία πιάστηκε στη Ρόδο με πάνω από 9 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης και τρεις ζυγαριές μέσα στο νοικιασμένο ΙΧ της.

Αυτό μάλιστα ήταν που την «έκαψε», καθώς δεν το επέστρεψε στην ημερομηνία που έπρεπε και έτσι ο ιδιοκτήτης κάλεσε τις Αρχές. Όταν το εντόπισαν οι αστυνομικοί και έκαναν έρευνα, τότε εντόπισαν μέσα τα ναρκωτικά και τις ζυγαριές που εξετάζονται.

