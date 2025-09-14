Συνελήφθη οδηγός ΚΤΕΛ στη Δράμα που άφησε παιδιά στη μέση του πουθενά: «Έπραξε σωστά» λέει ο πρόεδρος

Ο οδηγός κατέβασε τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο, με την αιτιολογία ότι ήταν υπεράριθμοι.

Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, κατηγορείται ο οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ που αποβίβασε τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή στη Δράμα και συγκεριμένα σε χωράφια.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέων, κατά τη διάρκεια δρομολογίου το πρωί της Παρασκευής (12/9), ο οδηγός κατέβασε τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο, με την αιτιολογία ότι ήταν υπεράριθμοι.

