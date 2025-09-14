Η Ρουμανία καταγγέλλει πτήση ρωσικού drone στον εναέριο χώρο της

Η Ρουμανία καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone, ενώ η Πολωνία θέτει την αεράμυνα σε επιφυλακή. Αντιδράσεις Ζελένσκι, Κάλας και συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία έγινε το δεύτερο μέλος του ΝΑΤΟ που καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την ώρα που η Πολωνία έθετε σε κατάσταση επιφυλακής την αεράμυνά της λόγω νέων επιθέσεων σε ουκρανικές περιοχές κοντά στα σύνορά της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στο Βουκουρέστι, το Σάββατο ρωσικό drone εισήλθε στη ρουμανική επικράτεια κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής σε ουκρανικές υποδομές. Δύο F-16 απογειώθηκαν για παρακολούθηση της κατάστασης και κατέγραψαν την παρουσία του drone μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ κοντά στο χωριό Chilia Veche.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ξεκάθαρη επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία» και κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να απαντήσουν με αυστηρότερες κυρώσεις και στενότερη αμυντική συνεργασία. «Μην περιμένετε να πέσουν δεκάδες Shahed και βαλλιστικοί πύραυλοι πριν λάβετε αποφάσεις», τόνισε.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασαν έντονα την παραβίαση. «Η απερίσκεπτη αυτή κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια», ανέφερε η Κάλας, εκφράζοντας αλληλεγγύη στη Ρουμανία.

Συναγερμός στην Πολωνία

Παράλληλα, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα του ΝΑΤΟ όταν ρωσικά drones έπληξαν στόχους σε μικρή απόσταση από τα σύνορά της. Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα και τα ραντάρ τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ο οποίος αργότερα ήρθη με απόφαση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Η Βαρσοβία είχε ήδη αναφέρει μέσα στην εβδομάδα ότι περίπου 20 drones είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της. Παρά τις ρωσικές διαψεύσεις, Γαλλία, Γερμανία και Σουηδία εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν την προστασία των πολωνικών συνόρων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι εκτοξεύσεις ήταν σκόπιμες, ωστόσο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να μην στόχευαν άμεσα την Πολωνία. «Αν αποδειχθεί πρόθεση, τότε μιλάμε για επικίνδυνη κλιμάκωση», σημείωσε.

Η κρίση πυροδότησε και πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως οι παραβιάσεις ίσως να οφείλονταν σε «λάθος πλοήγησης». Η δήλωση απορρίφθηκε από την πολωνική κυβέρνηση. Ο Τραμπ επανήλθε λέγοντας ότι είναι έτοιμος να στηρίξει σκληρές κυρώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ θα σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο

Την ίδια στιγμή, ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ουκρανικό drone έπληξε μεγάλο διυλιστήριο στην πόλη Ούφα, σε απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Bashneft. Πηγή της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) επιβεβαίωσε την ευθύνη, λέγοντας ότι οι ενεργειακές υποδομές που τροφοδοτούν τον πόλεμο αποτελούν πλέον βασικούς στόχους.

