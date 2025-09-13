Πολίτης τσακώνεται με στέλεχος Λιμενικού για κομπίνα Ρομά: Παρέμβαση Κικίλια για το περιστατικό

Την παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια προκάλεσε το περιστατικό.

«Προσοχή, επιτήδειοι προσποιούνται πως χάλασαν οι υαλοκαθαριστήρες σας και ζητάνε υπέρογκα πόσα αφού σας τους αλλάξουν. Πιέζουν κυρίως γυναίκες οδηγούς που είναι μόνες» αναφέρει σε ανάρτησή του ένας πολίτης που βρισκόταν στο Πορθμείο της Αρκίτσας στη Φθιώτιδα.

Ο Δημήτρης Σαββίδης που έδωσε δημοσιότητα στο περιστατικό αναφέρει τα εξής: «Μια οργανωμένη ομάδα επιτήδειων στήνει καθημερινά παγίδες στους οδηγούς. Με ταχυδακτυλουργικό τρόπο τοποθετούν ένα καπάκι στον υαλοκαθαριστήρα και το παρουσιάζουν ως δήθεν χαλασμένο εξάρτημα. Στη συνέχεια πιέζουν επίμονα να αλλάξουν οι ίδιοι τους υαλοκαθαριστήρες, και αφού το κάνουν, ζητούν 60 ευρώ. Ένα ζευγάρι που τους κοστίζει 5 ευρώ στο σούπερ μάρκετ οταν 25 ευρώ κοστίζει επώνυμης εταιρείας, το πουλάνε σαν χρυσάφι.

