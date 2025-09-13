Ξέχνα το Κάπρι: 5 χωριά να επισκεφτείς στην Ιταλία, για να γνωρίσεις την αυθεντική ομορφιά της

Όταν μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ξεκινούν οι σκέψεις για τα φθινοπωρινά ταξίδια. Και η Ιταλία είναι πάντα μια όμορφη ιδέα.

Τι κι αν διανύουμε τις πρώτες εβδομάδες στην πόλη, μετά την επιστροφή από την καλοκαιρινή άδεια, το μυαλό μας ήδη «τρέχει» σε νέους προορισμούς και μαγευτικές εμπειρίες.

Ο Σεπτέμβριος μπορεί να αποτελεί κατά βάσιν μια μεταβατική περίοδο - από την ανεμελιά και τη χαραλότητα στις υποχρεώσεις και το πρόγραμμα - όμως ποιος είπε πως δεν μπορούμε να ονειρευόμαστε τα επόμενα ταξίδια μας;

Για την ακρίβεια, όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά και να ψάχνουμε την επόμενη χώρα που θα εξερευνήσουμε. Μισό λεπτά. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι; Η Ιταλία είναι πάντα μια όμορφη ιδέα.

