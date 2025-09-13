Forbes: Ένα ελληνικό χωριό στη λίστα με τα 10 ομορφότερα του κόσμου

Τα 50 ομορφότερα χωριά του κόσμου για το 2025 αποκάλυψε το Forbes. Δείτε ποιο ελληνικό χωριό μπήκε στην πρώτη δεκάδα.

Μπορεί οι επιβλητικές πρωτεύουσες και οι μεγάλες πόλεις να φημίζονται για τα αξιοθέατα και τη νυχτερινή ζωή τους, όμως σε όλο τον κόσμο υπάρχουν γοητευτικές μικρές πόλεις και χωριά που κερδίζουν τους ταξιδιώτες με την αυθεντική ατμόσφαιρα και τα μαγευτικά τοπία τους.

To Forbes, με τη βοήθεια της Unforgettable Travel Company, συγκέντρωσε σε μια λίστα τα 50 ομορφότερα χωριά σε όλο τον κόσμο - από την ειδυλλιακή αγγλική εξοχή μέχρι τα βουνά της Ιαπωνίας.

Μέσα στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην 6η θέση της λίστας, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και γραφικά μέρη της Ελλάδας.

